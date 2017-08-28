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28 августа 2017, 22:08 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Даллас» официально объявил о контракте с Ноэлем

«Даллас Маверикс» официально объявили о заключении контракта с центровым Нерленсом Ноэлем.

Условия сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что Ноэль примет квалификационное предложение клуба. Таким образом, Ноэль получит $ 4,1 млн и проведёт в «Маверикс» ещё один сезон, после чего станет неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Ноэль был обменян в «Даллас» из «Филадельфии Сиксерс». В 22 матчах за «Маверикс» он набирал в среднем по 8,5 очка, 6,8 подбора и 1,1 блок-шота за 21,9 минуты на площадке.
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