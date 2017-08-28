Соломон Хилл пропустит 6−8 месяцев из-за травмы

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Хилл получил травму во время тренировки в Лос-Анджелесе. 26-летний баскетболист перенес успешную операцию в одной из клиник Санта-Моники.

В минувшем сезоне Хилл в среднем за игру набирал 7 очков, делал 3,8 подбора и 1,8 передачи.