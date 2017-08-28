Соломон Хилл пропустит 6−8 месяцев из-за травмы
МОСКВА, 28 авг —
Р-Спорт. Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Соломон Хилл пропустит от шести до восьми месяцев из-за разрыва подколенного сухожилия, сообщается на официальном сайте клуба НБА.
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Видимо, что-то случилось...
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Хилл получил травму во время тренировки в
В минувшем сезоне Хилл в среднем за игру набирал 7 очков, делал 3,8 подбора и 1,8 передачи.
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