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27 августа 2017, 14:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» потребует дополнительную компенсацию в сделке по обмену Ирвинга

Руководство «Кливленд Кавальерс» может потребовать у «Бостон Селтикс» дополнительной компенсации в сделке по обмену разыгрывающего команды из Огайо Кайри Ирвинга.

Руководство Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> может потребовать у Бостон <span class=error>Селтикс</span> дополнительной компенсации в сделке по обмену разыгрывающего команды из Огайо <span class=error>Кайри</span> <span class=error>Ирвинга</span>. Увеличить
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Об этом сообщает ESPN.

Как стало известно ранее, проблемы возникли после обнаружения у перешедшего в результате обмена в «Кливленд» разыгрывающего Айзеи Томаса проблем со здоровьем.

Отмечается, что если сделку отменят, «Кливленд» ничего не потеряет, вернув Ирвинга. «Бостон» же окажется в более сложном положении, так как Томас и форвард Джей Краудер вряд ли захотят продолжать выступления за «Селтикс», обменявших их, несмотря на вклад в недавние успехи команды.
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