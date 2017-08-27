«Кливленд» потребует дополнительную компенсацию в сделке по обмену Ирвинга

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Об этом сообщает ESPN.

Как стало известно ранее, проблемы возникли после обнаружения у перешедшего в результате обмена в «Кливленд» разыгрывающего Айзеи Томаса проблем со здоровьем.

Отмечается, что если сделку отменят, «Кливленд» ничего не потеряет, вернув Ирвинга. «Бостон» же окажется в более сложном положении, так как Томас и форвард Джей Краудер вряд ли захотят продолжать выступления за «Селтикс», обменявших их, несмотря на вклад в недавние успехи команды.