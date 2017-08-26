«Филадельфия» подписала двусторонний контракт с Макаду
Руководство «Филадельфии Сиксерс» подписало двусторонний контракт с двукратным чемпионом НБА, форвардом Джеймсом Макаду, сообщает Hoopshype.
В минувшем сезоне последний выступал в составе «Голден Стэйт Уорриорз». В регулярном чемпионате он провёл 52 поединка (2 — в старте), набирая в них 2,8 очка и совершая 1,7 подбора в среднем. В
Макаду выступает в НБА с 2014 года, и всё это время он защищал цвета «Голден Стэйт». Вместе с командой из Окленда он дважды выигрывал титул чемпиона (2015, 2017).
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