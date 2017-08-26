«Кливленд» расторгнет сделку с «Бостоном» из-за медобследования Томаса

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Разыгрывающий и еще два игрока должны были перейти в «Кливленд» в обмен на Кайри Ирвинга. По информации ESPN, Томас ранее был обменян из «Бостона», не смотря на травму бедра.

Окончательное решение пока не принято.