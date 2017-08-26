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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30803267/
26 августа 2017, 11:14 | Баскетбол: НБА | Газета.Ру

«Кливленд» расторгнет сделку с «Бостоном» из-за медобследования Томаса

Результаты медицинского обследования Азеи Томаса ставит по угрозу сделку между клубами Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Сетликс», сообщает RT.

Результаты медицинского обследования <span class=error>Азеи</span> Томаса ставит по угрозу сделку между клубами Национальной баскетбольной лиги (<span class=error>НБА</span>) Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> и Бостон <span class=error>Сетликс</span> сообщает RT. Увеличить
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Разыгрывающий и еще два игрока должны были перейти в «Кливленд» в обмен на Кайри Ирвинга. По информации ESPN, Томас ранее был обменян из «Бостона», не смотря на травму бедра.

Окончательное решение пока не принято.
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