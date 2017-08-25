«Индиана» представила новый тренировочный комплекс

На его строительство ушло полтора года. St. Vincent Center включает две баскетбольные площадки, тренажёрный зал, место для теоретической подготовки и офисы для руководства. Несколько этажей выделено под медицинские и восстановительные нужды.



«Индиана не является маленьким или большим рынком. Индиана — это хороший рынок. Наш новый комплекс соответствует этому. Мы хотим, чтобы игроки и тренеры, попадая сюда, думали о том, как они могут показать всё, на что способны», — сказал президент клуба Кевин Причард.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">St. Vincent Center includes 2 NBA regulation courts. One named in honor of Bobby “Slick” Leonard and the other for former GM Donnie Walsh. <a href="https://t.co/pv4Jq2RRHL">pic.twitter.com/pv4Jq2RRHL</a></p>— Indiana Pacers (@Pacers) <a href="https://twitter.com/Pacers/status/900769173386797057">24 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>