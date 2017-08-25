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25 августа 2017, 14:59 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Индиана» представила новый тренировочный комплекс

«Индиана Пэйсерс» представил новый тренировочный комплекс St. Vincent Center.

На его строительство ушло полтора года. St. Vincent Center включает две баскетбольные площадки, тренажёрный зал, место для теоретической подготовки и офисы для руководства. Несколько этажей выделено под медицинские и восстановительные нужды.

«Индиана не является маленьким или большим рынком. Индиана — это хороший рынок. Наш новый комплекс соответствует этому. Мы хотим, чтобы игроки и тренеры, попадая сюда, думали о том, как они могут показать всё, на что способны», — сказал президент клуба Кевин Причард.
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