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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30794931/
25 августа 2017, 13:10 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

НБА представила топ-10 разворотов в сезоне-2016/17

НБА опубликовала ролик, посвящённый 10 лучшим разворотам минувшего сезона.

В их число вошли развороты в исполнении центрового «Чикаго Буллз» Робина Лопеса, форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, защитника «Буллз» Дуэйна Уэйда, разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга, ветерана «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркера, защитника «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла и разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Кембы Уокера.
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