Дюрант: Я продолжаю дружить с Уэстбруком, но мы перестали общаться
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не считает, что перестал быть другом разыгрывающего Расселла Уэстбрука после ухода из «Оклахома-Сити Тандер».
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«Я не думаю, что мы перестали быть друзьями. Мы просто перестали общаться, но я не думаю, что мы перестали быть друзьями. Не думаю, что в этом есть
Кевин, выбранный «Сиэтл Суперсоникс» под 2-м номером на драфте-2007, выступал за «Тандер» до 2016 года. Дюрант стал чемпионом НБА в первый год после ухода из «Оклахома-Сити».
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