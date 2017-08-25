Дюрант: Я продолжаю дружить с Уэстбруком, но мы перестали общаться

«Я не думаю, что мы перестали быть друзьями. Мы просто перестали общаться, но я не думаю, что мы перестали быть друзьями. Не думаю, что в этом есть какая-то проблема», — приводит слова Дюранта NBC Sports.



Кевин, выбранный «Сиэтл Суперсоникс» под 2-м номером на драфте-2007, выступал за «Тандер» до 2016 года. Дюрант стал чемпионом НБА в первый год после ухода из «Оклахома-Сити».