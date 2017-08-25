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25 августа 2017, 12:41 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Дюрант: Я продолжаю дружить с Уэстбруком, но мы перестали общаться

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не считает, что перестал быть другом разыгрывающего Расселла Уэстбрука после ухода из «Оклахома-Сити Тандер».

Форвард <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Дюрант</span> не считает что перестал быть другом разыгрывающего <span class=error>Расселла</span> Уэстбрука после ухода из Оклахома-Сити <span class=error>Тандер</span>. Увеличить
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«Я не думаю, что мы перестали быть друзьями. Мы просто перестали общаться, но я не думаю, что мы перестали быть друзьями. Не думаю, что в этом есть какая-то проблема», — приводит слова Дюранта NBC Sports.

Кевин, выбранный «Сиэтл Суперсоникс» под 2-м номером на драфте-2007, выступал за «Тандер» до 2016 года. Дюрант стал чемпионом НБА в первый год после ухода из «Оклахома-Сити».
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