Удар по самолюбию Леброна Джеймса или 15 самых громких переходов в НБА
Трансфер Кайри Ирвинга из «Кливленда» в «Бостон» окончательно сделал это лето одним из самых интересных в истории НБА. И ведь мы еще ждем, расстанется ли Кармело Энтони с «Никс»!
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«Советский спорт» — о главных переходах игроков за последние полтора месяца.
Кайри ИРВИНГ
из «Кливленда» — в «Бостон».
Ирвинг порвал шаблон. До сих пор считалось, что звезды лиги готовы выступать с Леброном хоть за пирожки. Ведь Джеймс в команде — это гарантия борьбы за титул. Ради него ужимались в зарплатах, соглашались на роль второй скрипки даже ребята уровня Дуэйна Уэйда, Криса Боша или Кевина Лава! Но Кайри взорвал лигу, заявив, что хочет обмена. Что не хочет быть оруженосцем. Что готов стать лидером в другой команде. И потребовал у руководства «Кавс» перехода в другую команду.
Его могли «сбагрить» в тухлый «Финикс» или
Айзея ТОМАС
из «Бостона» в «Кливленд».
«Коротышка» (рост Томаса — 175 см) провел суперсезон, набирая по 28,9 очков за игру, регулярно решая в концовках и сделав «Бостон» первым в конференции по итогам регулярки. Но Айзея откровенно утомил и прессу, и руководство клуба своим нытьем о максимальном контракте. «Уверен, мне пригонят инкассаторский фургон, следующий летом!» — бил себя в грудь Томас, намекая, что меньше чем за 200 миллионов на 5 лет он в клубе не останется (сейчас его зарплата — чуть более 6 миллионов за сезон). Давно стало понятно — Дэнни Эйдж такие деньги платить Айзее не намерен. Парень вышел на пик и уже вряд ли прибавит (в отличие от Кайри), в защите сильнее не становится, и строить чемпионскую команду вокруг Томаса кажется нереальным. Понятно, почему ему включили в сделку.
В составе «Кавс» Айзея сделает все, чтобы доказать бывшему клубу: «Парни, вы просчитались!». Кто бы думал шесть лет назад, что 1-й и 60-й (последний) пики драфта-2011 в итоге станут частью столь громкого трейда? Томас,
Дуайт ХОВАРД
Из «Атланты» в «Шарлотт».
По инерции
Пол МИЛЛСЭП
из «Атланты» в «Денвер».
«Ястребы» вошли в перестройку. Еще два года назад четыре игрока этой команды попали на «Матч звезд», а сама «Атланта» рубилась в финале конференции с «Кливлендом». Теперь из той четверки не осталось никого. Эл Хорфорд, Кайл Корвер и Джефф Тиг ушли раньше, так что в Джорджии решили не держаться и за Миллсэпа. В результате трехстороннего трейда (там еще и «Лейкерс» поучаствовали) один из сильнейших форвардов НБА оказался в Колорадо.
Гордон ХЭЙВОРД
из «Юты» в «Бостон».
Белый форвард впервые за долгое время вывел «Юту» в
Брук ЛОПЕС
из «Бруклина» в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Несмотря на травмы, Брук — все еще один из лучших центровых по игре в атаке. «Нетс» его потенциал просто не нужен. Зато «Лейкерс» — ой как пригодится! В обмен за Лопеса «озерные» отдали Тимофея Мозгова и Д’Анджело Расселла. Первый, получив солидный контракт на 64 миллиона за 4 года, вдруг оказался не нужен Люку Уолтону в его новых тренерских схемах. Второй просто не оправдал надежд, и его решили не сталкивать лбами с другим потенциально звездным новичком команды — Лонзо Боллом. В итоге Тима и Рассел переехали в
Пол ДЖОРДЖ
из «Индианы» в «Оклахому-Сити».
Джордж устал барахтаться в болоте, которым стала «Индиана» — если пару лет назад он боролся за финалы Конференции, сейчас
Деррик РОУЗ
из «Нью-Йорк Никс» в «Кливленд».
Бывает и так — MVP сезона-2011 в 2017-м уходит на контракт в 2,1 миллиона за сезон… Пару лет назад Роуз «зашибал» в Чикаго по 17 миллионов, плюс еще столько же — на рекламных контрактах! Увы, больные колени съели почти весь его талант, а проблемы с дисциплиной и непростой характер доели остальное. Даже в несчастных «Никс» с Дерриком предпочли расстаться.
Конечно, все не так печально. Роуз приехал в «Кавс» не за деньгами, а за перстнями. И он все еще хорош. Кидать трешки в «Кливленде» есть кому и без звездного защитника, а в проходах — при отсутствии проблем со здоровьем — этот парень
Зак РЭНДОЛЬФ
из «Мемфиса» в «Сакраменто».
Эпоха «Бегемота» в «Мемфисе» закончилась — Зак переехал в столицу Калифорнии. Лучшие годы — позади, Рэндольфу — уже 36 лет, пора думать о пенсии. «Гризли» он больше не особо нужен, зато в «Кингс» потребовался ментор для строптивой молодежи. Учитывая характер и дисциплину
Только от прошлого не убежишь… Едва приехав в Сакраменто, Рэндольф угодил в полицию за «хранение и распространение марихуаны». Зачем мультимиллионеру торговать травкой — вопрос отдельный. Похоже, Зак решил вспомнить молодость, битком набитой кучей приводов в участок. Тогда от тюрьмы его спас баскетбол. Спасет ли он теперь сам себя, и заодно — «Сакраменто»?
Джимми БАТЛЕР
из «Чикаго» в «Миннесоту».
«Быки» придержали своего лидера в зимний трансферный период, но все же поняли — пора начинать перестройку. Переход Батлера в «Миннесоту» стал первым громким событием лета. «Волки» отправили в Чикаго крутого данкера, но бесполезного в защите и хрупкого здоровьем Зака Лавина, а заодно — молодого разыгрывающего Криса Данна, на которого Том Тибодо возлагал большие надежды после прошлогоднего драфта, но надежды эти не оправдались ни разу. Зато теперь в «Миннесоте» — свое мини-«Большое трио». Джимми — прирожденный лидер, блестяще действующий на обеих половинах площадки. Эндрю Уиггинса и
Джефф ТИГ
из «Индианы» в «Миннесоту».
Расставшись с Джорджем, в «Индиане» решили и Тига не держать. Какой смысл? Джеф успел побывать на МвЗ, еще выступаю за ту шикарную «Атланту» образца 2015 года. Он, конечно, не самый топовый разыгрывающий лиги, но талантом не обделен. А атлетизмом — и подавно. С приходом Тига вместо деревянного Рубио «Миннесота» окончательно превратилась в команду, которая сможет не только пошуметь в регулярке, но и преподнести пару сюрпризов в
Рикки РУБИО
из «Миннесоты» в «Юту».
От испанца давно хотели избавиться. Не то, чтобы явно, но слухи о трейде с участием Рикки ходили не первый год, а это — яркий симптом. Рубио феноменально видит площадку и раздает
Раджон РОНДО
из «Чикаго» в «Новый Орлеан».
«Мятный», вроде, давно растерял статус суперзвезды, но в
из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Филадельфию».
У «Сиксерс» собралась такая банда молодежи, что оправдай эти парни хоть 70 процентов выданных им авансов, никакой «Голден Стейт» и рядом не будет стоять! Вот только молодежь надо растить. Эмбиид сыграл 31 матч за три года, Бен Симмонс и Маркел Фульц только готовятся к дебюту, Дарил Шарич провел один сезон. Реддик — тот парень, который поможет им на площадке. Ему наскучило кидать трешки в «Клипперс», маленький белый защитник хочет большую роль — и ради нее согласился подписать годичный контракт с «Филадельфией».
Крис ПОЛ
из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Хьюстон».
Лучший плеймейкер поколения (да чего там — последних 15 лет!), видимо, понял — в «Клипперс» ловить нечего. Зато в «Хьюстоне» есть Джеймс Харден. И если один только Харден (ну, не один конечно, но в роли главной и единственной настоящей звезды) затащил команду в полуфинал на Западе уходящим летом, то что они могут сделать с ним вдвоем? Крис не становится ни моложе, ни здоровее. Но их связка с «Бородой» все равно обещает стать самой убийственной задней линией в Лиге. Такой даже у «Воинов» нет!
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