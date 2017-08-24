«Кливленд» сэкономит $ 29 млн в результате обмена Ирвинга

Поскольку сумма зарплат всех трёх перешедших игроков вместе взятых меньше, чем зарплата Ирвинга, общий размер налога на роскошь организации уменьшится с $ 78,4 млн до $ 49,3 млн.

Кроме того в следующее межсезонье Томас станет свободным агентом.