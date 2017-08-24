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24 августа 2017, 12:22 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Бейсбольный клуб из Бостона устроит издевательский для «Кливленда» аттракцион

Дочерняя команда бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс» посвятит ближайший матч переходу в «Бостон Селтикс» разыгрывающего Кайри Ирвинга, сообщает ESPN.

В рамках акции каждый болельщик, который придёт на поединок в одежде зелёного цвета или форме «Селтикс», получит в подарок два билета.

Кроме того перед ареной будет установлен аттракцион, в котором при попадании мячом в цель в бассейн с водой будет проваливаться человек, одетый в форму «Кливленд Кавальерс» с номером форварда Леброна Джеймса.

Также клуб намерен оштрафовать всех болельщиков с именами Леброн, Дрэймонд, Стеф, Лонзо или Кевин.
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