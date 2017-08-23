Клуб НБА «Кливленд» обменял Ирвинга в «Бостон» на Томаса, Краудера и Жижича

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Ранее этим летом стало известно, что четырехкратный участник Матча звезд НБА Ирвинг попросил «Кливленд» обменять его в другой клуб.

Ирвинг был выбран «Кливлендом» под первым номером на драфте-2011. В 2012 году он был признан лучшим новичком НБА, а в 2016-м в составе «Кавальерс» стал чемпионом ассоциации. В минувшем сезоне 25-летний разыгрывающий в среднем за игру в регулярном чемпионате набирал 25,2 очка, делал 5,8 передачи и 3,2 подбора.

Средние показатели двукратного участника Матча звезд НБА 28-летнего Томаса в минувшем сезоне в «регулярке» составляли 28,9 очка, 5,9 передачи и 2,7 подбора, 27-летнего Краудера — 13,9 очка, 5,8 подбора и 2,2 передачи.

Жижич, которому в январе исполнилось 20 лет, был выбран «Бостоном» под 23-м номером на драфте 2016 года. Минувший сезон хорватский центровой провел в турецком клубе «Дарюшафака».