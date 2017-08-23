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23 августа 2017, 9:49 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Клуб НБА «Кливленд» обменял Ирвинга в «Бостон» на Томаса, Краудера и Жижича

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Клуб НБА «Кливленд Кавальерс» обменял разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Бостон Селтикс» на защитника Айзею Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и выбор в первом раунде драфта 2018 года, который бостонцы получили от «Бруклин Нетс», сообщается на официальном сайте «кельтов».

<em>МОСКВА 23 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Клуб <span class=error>НБА</span> Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> обменял разыгрывающего <span class=error>Кайри</span> <span class=error>Ирвинга</span> в Бостон <span class=error>Селтикс</span> на защитника <span class=error>Айзею</span> Томаса форварда <span class=error>Джея</span> <span class=error>Краудера</span> центрового <span class=error>Анте</span> <span class=error>Жижича</span> и выбор в первом раунде <span class=error>драфта</span> 2018 года который <span class=error>бостонцы</span> получили от <span class=error>Бруклин</span> <span class=error>Нетс</span> сообщается на официальном сайте кельтов. Увеличить
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Ранее этим летом стало известно, что четырехкратный участник Матча звезд НБА Ирвинг попросил «Кливленд» обменять его в другой клуб.

Ирвинг был выбран «Кливлендом» под первым номером на драфте-2011. В 2012 году он был признан лучшим новичком НБА, а в 2016-м в составе «Кавальерс» стал чемпионом ассоциации. В минувшем сезоне 25-летний разыгрывающий в среднем за игру в регулярном чемпионате набирал 25,2 очка, делал 5,8 передачи и 3,2 подбора.

Средние показатели двукратного участника Матча звезд НБА 28-летнего Томаса в минувшем сезоне в «регулярке» составляли 28,9 очка, 5,9 передачи и 2,7 подбора, 27-летнего Краудера — 13,9 очка, 5,8 подбора и 2,2 передачи.

Жижич, которому в январе исполнилось 20 лет, был выбран «Бостоном» под 23-м номером на драфте 2016 года. Минувший сезон хорватский центровой провел в турецком клубе «Дарюшафака».
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