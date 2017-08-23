СМИ: Клуб НБА «Кливленд» обменял Ирвинга в «Бостон»

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В обмен «Кливленд» получит защитника Айзею Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и выбор в первом раунде драфта 2018 года.

В июле сообщалось о том, что Ирвинг уведомил владельца «Кливленда» Дэна Гилберта о желании сменить клуб, так как он больше не хочет быть в тени Леброна Джеймса.

Ирвинг был выбран «Кливлендом» на драфте 2011 года под общим первым номером и по итогам сезона-2011/12 был назван лучшим новичком года. В 2015 году контракт с «Кливлендом» подписал Джеймс, после чего команда три года подряд выходила в финал плей-офф и одержала победу в 2016 году. Четыре раза защитник выбирался для участия в Матче всех звезд НБА (2013−2015, 2017). В составе сборной США он выиграл Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионат мира 2014 года, став самым ценным игроком турнира.