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23 августа 2017, 8:53 | Баскетбол: НБА | ТАСС

СМИ: Клуб НБА «Кливленд» обменял Ирвинга в «Бостон»

ТАСС, 23 августа. Американский разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг перешел из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» в «Бостон». Об этом сообщает журналист Yahoo Шэмс Чарания.

<em>ТАСС 23 августа.</em> Американский разыгрывающий защитник <span class=error>Кайри</span> <span class=error>Ирвинг</span> перешел из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (<span class=error>НБА</span>) Кливленд в Бостон. Об этом сообщает журналист Yahoo <span class=error>Шэмс</span> <span class=error>Чарания</span>. Увеличить
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В обмен «Кливленд» получит защитника Айзею Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и выбор в первом раунде драфта 2018 года.

В июле сообщалось о том, что Ирвинг уведомил владельца «Кливленда» Дэна Гилберта о желании сменить клуб, так как он больше не хочет быть в тени Леброна Джеймса.

Ирвинг был выбран «Кливлендом» на драфте 2011 года под общим первым номером и по итогам сезона-2011/12 был назван лучшим новичком года. В 2015 году контракт с «Кливлендом» подписал Джеймс, после чего команда три года подряд выходила в финал плей-офф и одержала победу в 2016 году. Четыре раза защитник выбирался для участия в Матче всех звезд НБА (2013−2015, 2017). В составе сборной США он выиграл Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионат мира 2014 года, став самым ценным игроком турнира.

В прошедшем сезоне «Кливленд» дошел до финала НБА. В решающей серии сезона клуб уступил «Голден Стэйт» со счетом 1−4. Ирвинг провел 72 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем 21,6 очка за игру, делая 5,5 передачи и 3,4 подбора. В плей-офф он сыграл 18 матчей, в среднем набирая 25,9 очка за игру, делая 5,3 передачи и 2,8 подбора.
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