СМИ: Клуб НБА «Кливленд» обменял Ирвинга в «Бостон»
ТАСС, 23 августа. Американский разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг перешел из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» в «Бостон». Об этом сообщает журналист Yahoo Шэмс Чарания.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В обмен «Кливленд» получит защитника Айзею Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и выбор в первом раунде драфта 2018 года.
В июле сообщалось о том, что Ирвинг уведомил владельца «Кливленда» Дэна Гилберта о желании сменить клуб, так как он больше не хочет быть в тени Леброна Джеймса.
Ирвинг был выбран «Кливлендом» на драфте 2011 года под общим первым номером и по итогам сезона-2011/12 был назван лучшим новичком года. В 2015 году контракт с «Кливлендом» подписал Джеймс, после чего команда три года подряд выходила в финал
В прошедшем сезоне «Кливленд» дошел до финала НБА. В решающей серии сезона клуб уступил «Голден Стэйт» со счетом 1−4. Ирвинг провел 72 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем 21,6 очка за игру, делая 5,5 передачи и 3,4 подбора. В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter