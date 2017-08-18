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18 августа 2017, 20:38 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Уэстбрук — MVP сезона-2016/17 по версии игроков

Разыгрывающий защитник «Оклахома Сити-Тандер» Расселл Уэстбрук получил титул самого ценного игрока минувшего сезона по версии игроков, сообщается на официальной странице профсоюза игроков в «Твиттере».

Разыгрывающий защитник Оклахома Сити-<span class=error>Тандер</span> <span class=error>Расселл</span> Уэстбрук получил титул самого ценного игрока минувшего сезона по версии игроков сообщается на официальной странице профсоюза игроков в <span class=error>Твиттере</span>. Увеличить
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Ранее Уэстбрук стал обладателем этой награды по версии лиги. В минувшем регулярном чемпионате лидер команды из Оклахомы оформлял в среднем по трипл-даблу за игру, а также установил ряд новых рекордов лиги.

В 81 поединке регулярного чемпионата Уэстбрук сделал 42 трипл-дабла, побив по этому показателю рекорд Оскара Роберстона. Средние показатели 28-летнего баскетболиста — 31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи за игру. В плей-офф защитник провёл пять поединков, набирая в среднем 37,4 очка, 11,6 подбора и 10,8 передачи за матч.
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