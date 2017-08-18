Уэстбрук — MVP сезона-2016/17 по версии игроков
Разыгрывающий защитник «Оклахома Сити-Тандер» Расселл Уэстбрук получил титул самого ценного игрока минувшего сезона по версии игроков, сообщается на официальной странице профсоюза игроков в «Твиттере».
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Ранее Уэстбрук стал обладателем этой награды по версии лиги. В минувшем регулярном чемпионате лидер команды из Оклахомы оформлял в среднем по
В 81 поединке регулярного чемпионата Уэстбрук сделал 42
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