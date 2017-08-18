Любовь и ненависть в Кливленде. Сможет ли Джеймс помириться с Ирвингом
«Кливленд» до сих пор не выполнил просьбу Кайри Ирвинга об обмене. Похоже, существует вариант его примирения с Леброном Джеймсом.
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Кажется, что самое время сворачивать тему переходов и всерьёз готовиться к предсезонным матчам и анализу уровня каждой из команд. Но не
Нетрудно догадываться, каково сейчас приходится генеральному менеджеру «Кавальерс» Коби Олтмену, вступившему в должность несколько недель назад после ухода предшественника Дэвида Гриффина. С одной стороны, у него есть практически ультимативное заявление Кайри Ирвинга о желании сменить команду, с другой — невероятное количество слухов об уходе главной звезды клуба в следующее межсезонье.
Представьте себя на секундочку на месте генерального менеджера «Кавальерс». Вам нужно обменять вторую звезду команды, которая находится на пике формы и имеет ещё два года контракта. А есть Его Величество Леброн Джеймс, вероятность ухода которого составит 99 процентов в случае поражения в очередном финале. Что вы будете делать? Постараетесь выручить примерно равноценного по уровню игрока, чтобы попробовать обыграть «Уорриорз»? Тогда, в случае неудачи, вам придётся забыть о
Судя по тому, что Кайри всё ещё никуда не обменян, выбор руководство до сих пор не сделало. Да и любое решение, по большому счёту, будет заведомо проигрышным. Вы тоже сейчас подумали о третьем пути?
А что если двум звёздам
Ситуация
Следующим летом Король может воспользоваться опцией продления контракта и заработает $ 35 млн за сезон. Озабоченный в главной степени погоней за тенью Майкла Джордана Избранный также может пойти и на уменьшение заработной платы, в угоду подписания ещё одной звезды. В конце концов, объединение «банановой команды» (Джеймс, Пол, Уэйд и Энтони) в теории возможно и в «Кливленде». И, кстати, поговаривают, что «Чикаго» выкупит контракт Уэйда в ближайшие месяцы.
В ситуации потенциального приобретения Криса Пола и переподписания Деррика Роуза актив в виде Ирвинга может очень пригодится. И вероятен вариант, при котором американец австралийского происхождения отыграет в «Кливленде» ещё один сезон, после чего будет гарантированно обменян.
Но всё это возможно только при сложении целой цепочки событий в которую войдут примирение Ирвинга и Джеймса, предельно честный разговор Джеймса с руководством и предоставления устной гарантии о продлении контракта, а также активная работа по подготовке больших обменов.
Ровно через два месяца, 18 октября, «Кливленд» возьмёт старт в чемпионате НБА. Домашняя игра против «Бостона» будет принципиальной по многим моментам. Не секрет, что удача на драфте и приобретение Гордана Хэйворда вселили в сердца всех поклонников «кельтов» огромное желание свергнуть Леброна с восточного престола, которым он единолично владеет с 2011 года. В стане «Кавальерс» пока нет единства, а времени на его поиск остаётся всё меньше и меньше.
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