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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30728867/
18 августа 2017, 19:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Любовь и ненависть в Кливленде. Сможет ли Джеймс помириться с Ирвингом

«Кливленд» до сих пор не выполнил просьбу Кайри Ирвинга об обмене. Похоже, существует вариант его примирения с Леброном Джеймсом.

Отгремел чемпионский парад <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> остался в истории <span class=error>драфт</span>-2017 стали известны все трансферные новости очередного межсезонья выдавшегося <nobr>по-настоящему</nobr> жарким: Пол Джордж занял место рядом с <span class=error>Расселом</span> Уэстбруком в Оклахома-Сити <span class=error>Крис</span> Пол замысловатыми манипуляциями с контрактом обрёл новый дом в Хьюстоне <span class=error>Гордон</span> Хэйворд откланялся перед болельщиками Юты и надел зелёную майку Бостона а <span class=error>Джимми</span> <span class=error>Батлер</span> воссоединился в Миннесоте с бывшим тренером Чикаго Томом <span class=error>Тибодо</span>. Увеличить
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Отгремел чемпионский парад «Голден Стэйт», остался в истории драфт-2017, стали известны все трансферные новости очередного межсезонья, выдавшегося по-настоящему жарким: Пол Джордж занял место рядом с Расселом Уэстбруком в «Оклахома-Сити», Крис Пол замысловатыми манипуляциями с контрактом обрёл новый дом в «Хьюстоне», Гордон Хэйворд откланялся перед болельщиками «Юты» и надел зелёную майку «Бостона», а Джимми Батлер воссоединился в «Миннесоте» с бывшим тренером «Чикаго» Томом Тибодо.

Кажется, что самое время сворачивать тему переходов и всерьёз готовиться к предсезонным матчам и анализу уровня каждой из команд. Но не тут-то было. Главным поставщиком сплетен и околоспортивных новостей остаётся «Кливленд», где параллельно с многосерийной мыльной оперой «Я Кайри, отпустите меня», начинается ещё один сериал — «Куда перевезёт свои таланты Леброн следующим летом».

Нетрудно догадываться, каково сейчас приходится генеральному менеджеру «Кавальерс» Коби Олтмену, вступившему в должность несколько недель назад после ухода предшественника Дэвида Гриффина. С одной стороны, у него есть практически ультимативное заявление Кайри Ирвинга о желании сменить команду, с другой — невероятное количество слухов об уходе главной звезды клуба в следующее межсезонье.

Представьте себя на секундочку на месте генерального менеджера «Кавальерс». Вам нужно обменять вторую звезду команды, которая находится на пике формы и имеет ещё два года контракта. А есть Его Величество Леброн Джеймс, вероятность ухода которого составит 99 процентов в случае поражения в очередном финале. Что вы будете делать? Постараетесь выручить примерно равноценного по уровню игрока, чтобы попробовать обыграть «Уорриорз»? Тогда, в случае неудачи, вам придётся забыть о плей-офф на несколько лет и болтаться на дне таблицы, собирая драфт-пики. Другой вариант — вы можете постараться выменять Ирвинга на ценные активы (талантливая молодёжь и пики), сразу указав Леброну на дверь.

Судя по тому, что Кайри всё ещё никуда не обменян, выбор руководство до сих пор не сделало. Да и любое решение, по большому счёту, будет заведомо проигрышным. Вы тоже сейчас подумали о третьем пути?

А что если двум звёздам всё-таки удастся договорится о перемирии и заключить пакт о разделении власти? Судя по новостям, поступающим из-за океана в последние два дня, это вполне может произойти. Сначала анонимный источник рассказал, что Ирвинг и Джеймс уже встречались в Майами и провели «конструктивный разговор». А совсем недавно на одной из радиостанций выступил Донтэй Джонс, побеждавший с клубом из Огайо в 2016 году. Защитник поведал о том, что каких-то открытых конфликтов в команде не было, а всё что сейчас происходит вокруг двух баскетболистов «раздуто журналистами», приукрасившими реалии в погоне за славой.

Ситуация чем-то напоминает лето 2015 года, когда напряжение возникло между Леброном и Кевином Лавом. Последний после перехода из «Миннесоты» никак не мог найти себя в новой команде. Встреча у бассейна одного из отелей Лос-Анджелеса помогла разрушить стену непонимания между игроками и стала одним из слагаемых будущего исторического чемпионства.

Следующим летом Король может воспользоваться опцией продления контракта и заработает $ 35 млн за сезон. Озабоченный в главной степени погоней за тенью Майкла Джордана Избранный также может пойти и на уменьшение заработной платы, в угоду подписания ещё одной звезды. В конце концов, объединение «банановой команды» (Джеймс, Пол, Уэйд и Энтони) в теории возможно и в «Кливленде». И, кстати, поговаривают, что «Чикаго» выкупит контракт Уэйда в ближайшие месяцы.

В ситуации потенциального приобретения Криса Пола и переподписания Деррика Роуза актив в виде Ирвинга может очень пригодится. И вероятен вариант, при котором американец австралийского происхождения отыграет в «Кливленде» ещё один сезон, после чего будет гарантированно обменян.

Но всё это возможно только при сложении целой цепочки событий в которую войдут примирение Ирвинга и Джеймса, предельно честный разговор Джеймса с руководством и предоставления устной гарантии о продлении контракта, а также активная работа по подготовке больших обменов.

Ровно через два месяца, 18 октября, «Кливленд» возьмёт старт в чемпионате НБА. Домашняя игра против «Бостона» будет принципиальной по многим моментам. Не секрет, что удача на драфте и приобретение Гордана Хэйворда вселили в сердца всех поклонников «кельтов» огромное желание свергнуть Леброна с восточного престола, которым он единолично владеет с 2011 года. В стане «Кавальерс» пока нет единства, а времени на его поиск остаётся всё меньше и меньше.
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