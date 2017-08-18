Любовь и ненависть в Кливленде. Сможет ли Джеймс помириться с Ирвингом

Отгремел чемпионский парад «Голден Стэйт», остался в истории драфт-2017, стали известны все трансферные новости очередного межсезонья, выдавшегося по-настоящему жарким: Пол Джордж занял место рядом с Расселом Уэстбруком в «Оклахома-Сити», Крис Пол замысловатыми манипуляциями с контрактом обрёл новый дом в «Хьюстоне», Гордон Хэйворд откланялся перед болельщиками «Юты» и надел зелёную майку «Бостона», а Джимми Батлер воссоединился в «Миннесоте» с бывшим тренером «Чикаго» Томом Тибодо.



Кажется, что самое время сворачивать тему переходов и всерьёз готовиться к предсезонным матчам и анализу уровня каждой из команд. Но не тут-то было. Главным поставщиком сплетен и околоспортивных новостей остаётся «Кливленд», где параллельно с многосерийной мыльной оперой «Я Кайри, отпустите меня», начинается ещё один сериал — «Куда перевезёт свои таланты Леброн следующим летом».

Нетрудно догадываться, каково сейчас приходится генеральному менеджеру «Кавальерс» Коби Олтмену, вступившему в должность несколько недель назад после ухода предшественника Дэвида Гриффина. С одной стороны, у него есть практически ультимативное заявление Кайри Ирвинга о желании сменить команду, с другой — невероятное количество слухов об уходе главной звезды клуба в следующее межсезонье.



Представьте себя на секундочку на месте генерального менеджера «Кавальерс». Вам нужно обменять вторую звезду команды, которая находится на пике формы и имеет ещё два года контракта. А есть Его Величество Леброн Джеймс, вероятность ухода которого составит 99 процентов в случае поражения в очередном финале. Что вы будете делать? Постараетесь выручить примерно равноценного по уровню игрока, чтобы попробовать обыграть «Уорриорз»? Тогда, в случае неудачи, вам придётся забыть о плей-офф на несколько лет и болтаться на дне таблицы, собирая драфт-пики. Другой вариант — вы можете постараться выменять Ирвинга на ценные активы (талантливая молодёжь и пики), сразу указав Леброну на дверь.



Судя по тому, что Кайри всё ещё никуда не обменян, выбор руководство до сих пор не сделало. Да и любое решение, по большому счёту, будет заведомо проигрышным. Вы тоже сейчас подумали о третьем пути?

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOpoPNujfkr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Happy Birthday brother @kingjames What a year, what a year. Keep inspiring and being YOU. Enjoy it brother!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Kyrie Irving (@kyrieirving) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-30T17:56:14+00:00">Dec 30, 2016 at 9:56am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А что если двум звёздам всё-таки удастся договорится о перемирии и заключить пакт о разделении власти? Судя по новостям, поступающим из-за океана в последние два дня, это вполне может произойти. Сначала анонимный источник рассказал, что Ирвинг и Джеймс уже встречались в Майами и провели «конструктивный разговор». А совсем недавно на одной из радиостанций выступил Донтэй Джонс, побеждавший с клубом из Огайо в 2016 году. Защитник поведал о том, что каких-то открытых конфликтов в команде не было, а всё что сейчас происходит вокруг двух баскетболистов «раздуто журналистами», приукрасившими реалии в погоне за славой.

Ситуация чем-то напоминает лето 2015 года, когда напряжение возникло между Леброном и Кевином Лавом. Последний после перехода из «Миннесоты» никак не мог найти себя в новой команде. Встреча у бассейна одного из отелей Лос-Анджелеса помогла разрушить стену непонимания между игроками и стала одним из слагаемых будущего исторического чемпионства.



Следующим летом Король может воспользоваться опцией продления контракта и заработает $ 35 млн за сезон. Озабоченный в главной степени погоней за тенью Майкла Джордана Избранный также может пойти и на уменьшение заработной платы, в угоду подписания ещё одной звезды. В конце концов, объединение «банановой команды» (Джеймс, Пол, Уэйд и Энтони) в теории возможно и в «Кливленде». И, кстати, поговаривают, что «Чикаго» выкупит контракт Уэйда в ближайшие месяцы.



В ситуации потенциального приобретения Криса Пола и переподписания Деррика Роуза актив в виде Ирвинга может очень пригодится. И вероятен вариант, при котором американец австралийского происхождения отыграет в «Кливленде» ещё один сезон, после чего будет гарантированно обменян.

Но всё это возможно только при сложении целой цепочки событий в которую войдут примирение Ирвинга и Джеймса, предельно честный разговор Джеймса с руководством и предоставления устной гарантии о продлении контракта, а также активная работа по подготовке больших обменов.



Ровно через два месяца, 18 октября, «Кливленд» возьмёт старт в чемпионате НБА. Домашняя игра против «Бостона» будет принципиальной по многим моментам. Не секрет, что удача на драфте и приобретение Гордана Хэйворда вселили в сердца всех поклонников «кельтов» огромное желание свергнуть Леброна с восточного престола, которым он единолично владеет с 2011 года. В стане «Кавальерс» пока нет единства, а времени на его поиск остаётся всё меньше и меньше.