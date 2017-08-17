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17 августа 2017, 0:43 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Чикаго» выкупит контракт Уэйда в ближайшие месяцы

«Чикаго Буллз» и атакующий защитник Дуэйн Уэйд в ближайшие месяцы договорятся о выкупе контракта, сообщает ESPN. Клуб входит в стадию перестройки и намерен избавиться от высокооплачиваемого игрока.

Чикаго <span class=error>Буллз</span> и атакующий защитник <span class=error>Дуэйн</span> <span class=error>Уэйд</span> в ближайшие месяцы договорятся о выкупе контракта сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Уэйд имел опцию игрока на сезон-2017/18 и продлил контракт до того, как «Чикаго» обменял Джимми Батлера и расстался с Рэджоном Рондо. По соглашению Уэйд заработает за грядущий сезон $ 23,8 млн. Ожидается, что расставшись с Батлером и Рондо, «Чикаго» сильно потеряет в позициях и удерживать ветерана клубу ни к чему.
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