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17 августа 2017, 0:48 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Источник: Джеймс на 100% покинет «Кливленд» в 2018 году

Обозреватель НБА Крис Шеридан уверяет, что форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс покинет команду следующим летом. В 2018 году Джеймс станет свободным агентом.

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«Это будет последний сезон Леброна в “Кливленде”. Он на 100% уходит. Их отношения с владельцем нельзя восстановить», — передал Шеридан в «твиттере» слова неназванного источника в НБА.

В то же время обозреватель Cleveland Plain Dealer Джо Вардон уверяет, что это не правда.

«Три близких к Леброну источника уверяют, что это полная ложь», — написал Вардон.
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