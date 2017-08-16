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16 августа 2017, 23:27 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Нью-Йорк» не будет включать Порзингиса в сделку по обмену Ирвинга

Руководство «Нью-Йорк Никс» не станет включать мощного форварда Кристапса Порзингиса в потенциальную сделку по обмену разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга. В «Никс» не собираются расставаться с Порзингисом и считают его важной частью будущего клуба, сообщает Newsday.

Руководство Нью-Йорк Никс не станет включать мощного форварда Кристапса Порзингиса в потенциальную сделку по обмену разыгрывающего Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинга. Увеличить
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Ранее Ирвинг попросил руководство «Кливленда» об обмене. «Нью-Йорк» считается одним из вероятных направлений для защитника, так как в «Кавальерс» может перейти Кармело Энтони. Однако «Кливленд» интересуется молодыми звёздами, среди которых и Порзингис.
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Дюрант: Никогда не перейду в «Нью-Йорк»

Дюрант: Никогда не перейду в «Нью-Йорк»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант заявил, что никогда не станет выступать за «Нью-Йорк Никс». На встрече с фанатами в Нью-Йорке Дюранту задали вопрос: «Когда ты перейдёшь в “Никс”?». «Никогда», — ответил Дюрант.
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