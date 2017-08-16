«Нью-Йорк» не будет включать Порзингиса в сделку по обмену Ирвинга

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Ранее Ирвинг попросил руководство «Кливленда» об обмене. «Нью-Йорк» считается одним из вероятных направлений для защитника, так как в «Кавальерс» может перейти Кармело Энтони. Однако «Кливленд» интересуется молодыми звёздами, среди которых и Порзингис.