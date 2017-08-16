Дюрант: Никогда не перейду в «Нью-Йорк»

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Дюрант родом из Вашингтона, но никогда не выступал за клубы с Восточного побережья. Он начал карьеру в «Сиэттл Суперсоникс» и продолжил выступать за клуб, когда тот переехал в штат Оклахома и был переименован в «Оклахома-Сити Тандер». Прошлым летом форвард перешёл в «Уорриорз».