Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30705580/
16 августа 2017, 20:38 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Дюрант: Никогда не перейду в «Нью-Йорк»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант заявил, что никогда не станет выступать за «Нью-Йорк Никс». На встрече с фанатами в Нью-Йорке Дюранту задали вопрос: «Когда ты перейдёшь в “Никс”?». «Никогда», — ответил Дюрант.

Форвард <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Дюрант</span> заявил что никогда не станет выступать за Нью-Йорк <span class=error>Никс</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Дюрант родом из Вашингтона, но никогда не выступал за клубы с Восточного побережья. Он начал карьеру в «Сиэттл Суперсоникс» и продолжил выступать за клуб, когда тот переехал в штат Оклахома и был переименован в «Оклахома-Сити Тандер». Прошлым летом форвард перешёл в «Уорриорз».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?