Дюрант: Никогда не перейду в «Нью-Йорк»
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант заявил, что никогда не станет выступать за «Нью-Йорк Никс». На встрече с фанатами в
Нью-Йорке Дюранту задали вопрос: «Когда ты перейдёшь в “Никс”?». «Никогда», — ответил Дюрант.
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Дюрант родом из Вашингтона, но никогда не выступал за клубы с Восточного побережья. Он начал карьеру в «Сиэттл Суперсоникс» и продолжил выступать за клуб, когда тот переехал в штат Оклахома и был переименован в «Оклахома-Сити Тандер». Прошлым летом форвард перешёл в «Уорриорз».
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