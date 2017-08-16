Полиция расследует драку семикратного чемпиона НБА на детском турнире
Полиция
Лос-Анджелеса проводит расследование по поводу драки семикратного чемпионата НБА Роберта Орри на детском турнире, сообщает TMZ Sports.
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46-летний американец повздорил с одним из болельщиков, который болел против команды его сына.
По словам Орри, мужчина спровоцировал его тем, что весь матч издевался над ним и его сыном.
После расследования полиция отправит материалы дела в прокуратуру, которая решит, будут ли предъявлены обвинения.
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