Полиция расследует драку семикратного чемпиона НБА на детском турнире

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46-летний американец повздорил с одним из болельщиков, который болел против команды его сына.

По словам Орри, мужчина спровоцировал его тем, что весь матч издевался над ним и его сыном.

После расследования полиция отправит материалы дела в прокуратуру, которая решит, будут ли предъявлены обвинения.