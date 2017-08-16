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16 августа 2017, 10:00 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Полиция расследует драку семикратного чемпиона НБА на детском турнире

Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование по поводу драки семикратного чемпионата НБА Роберта Орри на детском турнире, сообщает TMZ Sports.

Полиция <nobr>Лос-Анджелеса</nobr> проводит расследование по поводу драки семикратного чемпионата <span class=error>НБА</span> Роберта <span class=error>Орри</span> на детском турнире. Увеличить
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46-летний американец повздорил с одним из болельщиков, который болел против команды его сына.

По словам Орри, мужчина спровоцировал его тем, что весь матч издевался над ним и его сыном.

После расследования полиция отправит материалы дела в прокуратуру, которая решит, будут ли предъявлены обвинения.
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