«Сан-Антонио» и «Бостон» заинтересованы в услугах Ирвинга
«Сант-Антонио Спёрс» и «Бостон Селтикс» проявляют интерес к разыгрывающему защитнику «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвингу, который ранее попросил у руководства клуба обменять его, сообщает ESPN.
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При этом сам Ирвинг готов подписать соглашение со «Спёрс», но «Кавальерс» не хотят обменивать его на ветеранов ЛаМаркуса Олдриджа и Дэнни Грина, что осложняет проведение сделки.
«Бостон» же готов предложить «Кливленду» более интересные варианты обмена, такие как Исайя Томас, Джей Краудер или Джейсон Тейтум, но пока стороны не приступали к официальному обсуждению сделки.
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