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15 августа 2017, 20:37 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Сан-Антонио» и «Бостон» заинтересованы в услугах Ирвинга

«Сант-Антонио Спёрс» и «Бостон Селтикс» проявляют интерес к разыгрывающему защитнику «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвингу, который ранее попросил у руководства клуба обменять его, сообщает ESPN.

<span class=error>Сант</span>-<span class=error>Антонио</span> <span class=error>Спёрс</span> и Бостон <span class=error>Селтикс</span> проявляют интерес к разыгрывающему защитнику Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Кайри</span> <span class=error>Ирвингу</span> который ранее попросил у руководства клуба обменять его сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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При этом сам Ирвинг готов подписать соглашение со «Спёрс», но «Кавальерс» не хотят обменивать его на ветеранов ЛаМаркуса Олдриджа и Дэнни Грина, что осложняет проведение сделки.

«Бостон» же готов предложить «Кливленду» более интересные варианты обмена, такие как Исайя Томас, Джей Краудер или Джейсон Тейтум, но пока стороны не приступали к официальному обсуждению сделки.
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