«Сан-Антонио» и «Бостон» заинтересованы в услугах Ирвинга

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При этом сам Ирвинг готов подписать соглашение со «Спёрс», но «Кавальерс» не хотят обменивать его на ветеранов ЛаМаркуса Олдриджа и Дэнни Грина, что осложняет проведение сделки.



«Бостон» же готов предложить «Кливленду» более интересные варианты обмена, такие как Исайя Томас, Джей Краудер или Джейсон Тейтум, но пока стороны не приступали к официальному обсуждению сделки.