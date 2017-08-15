Главной целью «Кливленда» стал Порзингис
«Кливленд Кавальерс» намерен заключить соглашение с латвийским форвардом «Нью-Йорк Никс» Кристапсом Порзингисом, который стал главной целью чемпионов НБА, сообщает ESPN.
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При этом «Нью-Йорк» согласится на переговоры по этому поводу только в том случае, если «Кливленд» возьмёт на себя зарплату центрового Жоакима Ноа, контракт которого рассчитан на три года, по которому он должен получить $ 55 млн. Пока американские СМИ оценивают вероятность сделки по переходу Порзингиса в «Кливленд» как очень низкую.
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