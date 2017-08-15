«Голден Стэйт» начнет защиту титула чемпиона НБА 17 октября
МОСКВА, 15 авг —
Р-Спорт. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на своем официальном сайте опубликовала календарь регулярного чемпионата на сезон-2017/18, согласно которому действующий чемпион «Голден Стэйт Уорриорз» начнет защиту титула 17 октября домашней игрой с «Хьюстон Рокетс».
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Также в стартовый день чемпионата будет сыгран второй матч — «Кливленд» примет на своем паркете «Бостон». Завершится регулярный чемпионат 11 апреля. Отмечается, что по сравнению с прошлым сезоном регулярный чемпионат будет длиться на одну неделю больше, чтобы предоставить игрокам больше времени на восстановление.
Ранее НБА сообщила, что 11 января «Бостон» и «Филадельфия » проведут матч регулярного чемпионата в Лондоне.
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