«Голден Стэйт» начнет защиту титула чемпиона НБА 17 октября

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Также в стартовый день чемпионата будет сыгран второй матч — «Кливленд» примет на своем паркете «Бостон». Завершится регулярный чемпионат 11 апреля. Отмечается, что по сравнению с прошлым сезоном регулярный чемпионат будет длиться на одну неделю больше, чтобы предоставить игрокам больше времени на восстановление.

Ранее НБА сообщила, что 11 января «Бостон» и «Филадельфия » проведут матч регулярного чемпионата в Лондоне.