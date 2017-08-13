Рэндольф, которого арестовали за хранение марихуаны, будет дисквалифицирован на два года

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Новое коллективное соглашение между НБА и ассоциацией игроков предполагает отстранение на два года.

Рэндольф был арестован в среду вечером за хранение марихуаны с намерением продажи. Полицейские из управления Лос-Анджелеса прибыли по анонимному вызову и обнаружили большую группу людей, куривших «травку» и слушавших громкую музыку. Более того, они даже перекрыли движение на дороге.