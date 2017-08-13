Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30669505/
13 августа 2017, 16:13 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Рэндольф, которого арестовали за хранение марихуаны, будет дисквалифицирован на два года

Форвард «Сакраменто» Зак Рэндольф может быть дисквалифицирован из-за хранения наркотиков, сообщает Memphis Commercial Appeal.

Форвард Сакраменто Зак <span class=error>Рэндольф</span> может быть дисквалифицирован <nobr>из-за </nobr>хранения наркотиков. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Новое коллективное соглашение между НБА и ассоциацией игроков предполагает отстранение на два года.

Рэндольф был арестован в среду вечером за хранение марихуаны с намерением продажи. Полицейские из управления Лос-Анджелеса прибыли по анонимному вызову и обнаружили большую группу людей, куривших «травку» и слушавших громкую музыку. Более того, они даже перекрыли движение на дороге.

Нарушители спокойствия попытались скрыться, но были пойманы сотрудниками правопорядка. Среди них оказался и Рэндольф. Отмечается, что из-за масштаба беспорядков полицейским пришлось вызвать подкрепление. Шесть автомобилей полиции пострадали — у них были разбиты окна, зафиксированы и другие повреждения.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
10 августа

Кого Каррера просил купить в "Спартак"

Главная новость спортивного ТВ

"Зенит" хочет вернуть одного из лучших легионеров в истории РФПЛ