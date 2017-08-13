Рэндольф, которого арестовали за хранение марихуаны, будет дисквалифицирован на два года
Форвард «Сакраменто» Зак Рэндольф может быть дисквалифицирован
из-за хранения наркотиков, сообщает Memphis Commercial Appeal.
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Видимо, что-то случилось...
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Новое коллективное соглашение между НБА и ассоциацией игроков предполагает отстранение на два года.
Рэндольф был арестован в среду вечером за хранение марихуаны с намерением продажи. Полицейские из управления
Нарушители спокойствия попытались скрыться, но были пойманы сотрудниками правопорядка. Среди них оказался и Рэндольф. Отмечается, что
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