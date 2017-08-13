Паркер восстановится от травмы через четыре-пять месяцев

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Разыгрывающий считает, что темпы восстановления после разрыва сухожилия на левой ноге весьма хороши.

— Мое самочувствие улучшается, — цитирует San Antonio Express-News Паркера. — Я постепенно начал бегать, хожу уже довольно спокойно. Несмотря на это, до полного выздоровления еще далеко. Я смогу восстановиться только через четыре-пять месяцев. Но я доволен тем, как проходит восстановление. За это время получилось добиться определенного прогресса.

Напомним, новый сезон в НБА стартует 17 октября.