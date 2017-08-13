Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30668280/
13 августа 2017, 12:12 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Паркер восстановится от травмы через четыре-пять месяцев

Защитник «Сан-Антонио» Тони Паркер, получивший травму во втором матче серии второго раунда плей-офф против «Хьюстона», сообщил, что ему еще далеко до полного выздоровления.

Защитник Сан-<span class=error>Антонио</span> Тони <span class=error>Паркер</span> сообщил что ему еще далеко до полного выздоровления. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Разыгрывающий считает, что темпы восстановления после разрыва сухожилия на левой ноге весьма хороши.

— Мое самочувствие улучшается, — цитирует San Antonio Express-News Паркера. — Я постепенно начал бегать, хожу уже довольно спокойно. Несмотря на это, до полного выздоровления еще далеко. Я смогу восстановиться только через четыре-пять месяцев. Но я доволен тем, как проходит восстановление. За это время получилось добиться определенного прогресса.

Напомним, новый сезон в НБА стартует 17 октября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Стоявший спиной к кольцу баскетболист забросил мяч с середины площадки

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Маркелл Фульц забросил мяч в кольцо с середины площадки, стоя к нему спиной. Видеозапись появилась в аккаунте ассоциации в Twitter.
Еще 7 новостей  Все новости
10 августа

Кого Каррера просил купить в "Спартак"

Главная новость спортивного ТВ

"Зенит" хочет вернуть одного из лучших легионеров в истории РФПЛ