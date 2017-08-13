Паркер восстановится от травмы через четыре-пять месяцев
Защитник «Сан-Антонио» Тони Паркер, получивший травму во втором матче серии второго раунда
плей-офф против «Хьюстона», сообщил, что ему еще далеко до полного выздоровления.
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Видимо, что-то случилось...
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Разыгрывающий считает, что темпы восстановления после разрыва сухожилия на левой ноге весьма хороши.
— Мое самочувствие улучшается, — цитирует San Antonio
Напомним, новый сезон в НБА стартует 17 октября.
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