«Лейкерс» представили игровую форму на сезон-2017/18

Техническим спонсором лиги является компания Nike, в связи с чем её логотип размещён на форме каждой команды. Форма «Лейкерс» представлена в трёх расцветках: фиолетовой, жёлтой и белой. Традиционно фиолетовая форма является для «Лейкерс» выездной, а жёлтая — домашней. В белой форме баскетболисты «Лейкерс» играют в воскресных и праздничных матчах.

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Updating a timeless look: <a href="https://t.co/3XscgG4lzu">https://t.co/3XscgG4lzu</a></p>— Los Angeles Lakers (@Lakers) <a href="https://twitter.com/Lakers/status/896057403988365312">11 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>