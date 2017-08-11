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11 августа 2017, 21:22 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Лейкерс» представили игровую форму на сезон-2017/18

Команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» представила игровую форму на сезон-2017/18.

Техническим спонсором лиги является компания Nike, в связи с чем её логотип размещён на форме каждой команды. Форма «Лейкерс» представлена в трёх расцветках: фиолетовой, жёлтой и белой. Традиционно фиолетовая форма является для «Лейкерс» выездной, а жёлтая — домашней. В белой форме баскетболисты «Лейкерс» играют в воскресных и праздничных матчах.
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