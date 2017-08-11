«Лос-Анджелес Клипперс» представил форму на сезон-2017/18
Клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» представил новые комплекты формы на предстоящий сезон.
Техническим спонсором лиги является компания Nike, в связи с чем её логотип размещён на форме каждой команды. Форма представлена в двух расцветках — синей и белой.
В минувшем регулярном чемпионате «Клипперс» занял четвёртое место в Западной конференции, одержав 51 победу и потерпев 31 поражение. Команда покинула
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