«Лос-Анджелес Клипперс» представил форму на сезон-2017/18

Техническим спонсором лиги является компания Nike, в связи с чем её логотип размещён на форме каждой команды. Форма представлена в двух расцветках — синей и белой.

В минувшем регулярном чемпионате «Клипперс» занял четвёртое место в Западной конференции, одержав 51 победу и потерпев 31 поражение. Команда покинула плей-офф в первом же раунде, уступив «Юте Джаз» в семи матчах серии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">New Wave uniform, ready to go Clipper Nation <a href="https://t.co/KICrRbAHch">pic.twitter.com/KICrRbAHch</a></p>— Blake Griffin (@blakegriffin32) <a href="https://twitter.com/blakegriffin32/status/895996868794224640">11 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>