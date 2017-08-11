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11 августа 2017, 16:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Лос-Анджелес Клипперс» представил форму на сезон-2017/18

Клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» представил новые комплекты формы на предстоящий сезон.

Техническим спонсором лиги является компания Nike, в связи с чем её логотип размещён на форме каждой команды. Форма представлена в двух расцветках — синей и белой.

В минувшем регулярном чемпионате «Клипперс» занял четвёртое место в Западной конференции, одержав 51 победу и потерпев 31 поражение. Команда покинула плей-офф в первом же раунде, уступив «Юте Джаз» в семи матчах серии.
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