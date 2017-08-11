НБА введёт правила предоставления отдыха здоровым игрокам

Об этом сообщает USA Today.

Заседание состоится в сентябре. Ожидается, что новые правила вступят в силу с сезона-2017/18.

Предположительно, согласно новым правилам, команды смогут предоставлять отдых здоровым игрокам только в домашних матчах и не смогут оставлять на скамейке запасных сразу нескольких представителей стартовой пятёрки.