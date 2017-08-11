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11 августа 2017, 10:18 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Агент: Обвинения в хранении наркотиков в адрес баскетболиста Рэндольфа ошибочны

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Обвинения в хранении наркотиков, выдвинутые в отношении форварда клуба НБА «Сакраменто» Зака Рэндольфа, являются ошибочными, заявил агент и адвокат игрока Раймонд Бразерс.

Ранее в СМИ сообщалось, что в одном из районов Лос-Анджелеса полицейские задержали трех человек, среди них оказался Рэндольф. Как позже было установлено, 36-летний баскетболист находился под воздействием наркотиков, а при себе у него было обнаружено большое количество марихуаны. После ареста Рэндольфа доставили в участок, позже он был освобожден под залог.

«Обвинения ошибочны и вводят в заблуждение. Мы рассматриваем все варианты решения этого дела», — сказал Бразерс, чьи слова приводит АП.

С 2009 года и до конца минувшего сезона Рэндольф выступал за «Мемфис Гризлис». Его средняя результативность в НБА в прошлом сезоне составила 14,1 очка, 8,2 подбора и 1,7 передачи.

В июле форвард подписал двухлетний контракт с «Сакраменто». Ранее Рэндольф в НБА также играл за «Клипперс», «Нью-Йорк» и «Портленд». В 2010 и 2013 годах принимал участие в Матче всех звезд НБА.
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