Агент: Обвинения в хранении наркотиков в адрес баскетболиста Рэндольфа ошибочны
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт. Обвинения в хранении наркотиков, выдвинутые в отношении форварда клуба НБА «Сакраменто» Зака Рэндольфа, являются ошибочными, заявил агент и адвокат игрока Раймонд Бразерс.
Ранее в СМИ сообщалось, что в одном из районов
«Обвинения ошибочны и вводят в заблуждение. Мы рассматриваем все варианты решения этого дела», — сказал Бразерс, чьи слова приводит АП.
С 2009 года и до конца минувшего сезона Рэндольф выступал за «Мемфис Гризлис». Его средняя результативность в НБА в прошлом сезоне составила 14,1 очка, 8,2 подбора и 1,7 передачи.
В июле форвард подписал двухлетний контракт с «Сакраменто». Ранее Рэндольф в НБА также играл за «Клипперс», «Нью-Йорк» и «Портленд». В 2010 и 2013 годах принимал участие в Матче всех звезд НБА.
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