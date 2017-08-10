«Бостон» и «Филадельфия» в январе проведут матч регулярного чемпионата НБА в Лондоне
МОСКВА, 10 авг —
Р-Спорт. «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс» в январе проведут матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Лондоне, сообщается на сайте НБА.
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Игра состоится 11 января. В 2007 году «Бостон» уже играл в Лондоне, тогда «Селтикс» провели предсезонный матч против «Миннесоты». «Филадельфия» в 2013 году в рамках предсезонной подготовки встречалась в Манчестере с «Оклахомой», но в столице Великобритании «Севенти Сиксерс» сыграют в впервые в своей истории.
Игра между «Бостоном» и «Филадельфией» станет 16-й в истории НБА, которая состоится в Лондоне.
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