Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30648215/
10 августа 2017, 19:02 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Бостон» и «Филадельфия» в январе проведут матч регулярного чемпионата НБА в Лондоне

МОСКВА, 10 авг — Р-Спорт. «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс» в январе проведут матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Лондоне, сообщается на сайте НБА.

Бостон <span class=error>Селтикс</span> и Филадельфия <span class=error>Севенти</span> <span class=error>Сиксерс</span> в январе проведут матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (<span class=error>НБА</span>) в Лондоне сообщается на сайте <span class=error>НБА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра состоится 11 января. В 2007 году «Бостон» уже играл в Лондоне, тогда «Селтикс» провели предсезонный матч против «Миннесоты». «Филадельфия» в 2013 году в рамках предсезонной подготовки встречалась в Манчестере с «Оклахомой», но в столице Великобритании «Севенти Сиксерс» сыграют в впервые в своей истории.

Игра между «Бостоном» и «Филадельфией» станет 16-й в истории НБА, которая состоится в Лондоне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
9 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Скандальный пловец сменил российское гражданство на американское

МОК о требовании от России выплатить 100 млн дол за участие в ОИ-2018