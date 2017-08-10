Жена Уилли Рида просит снять с него обвинения
Жасмин Рид, жена форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Уилли Рида, заявила, что выступает против судебного разбирательства в связи с недавним инцидентом межу ней и супругом.
«Это происшествие раздуто. Я не вызывала полицию и не просила
Невзирая на заявление Жасмин Рид, правоохранительная система всё же может продолжить разбирательство в связи с инцидентом.
Несколько дней назад Рид был задержан в связи с обвинениями в домашнем насилии по отношению к жене. Позже баскетболист был освобождён под залог.
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