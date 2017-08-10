Жена Уилли Рида просит снять с него обвинения

«Это происшествие раздуто. Я не вызывала полицию и не просила кого-либо делать это. Уилли — хороший человек и хороший отец. У меня нет намерений поддерживать обвинение и я хочу попросить, снять их вовсе и сделать это немедленно. То, что произошло — личное дело моего мужа и меня. И ради своей семьи, я бы хотела, чтобы оно таким и оставалось», — приводит слова супруги Рида Sun Sentinel.

Невзирая на заявление Жасмин Рид, правоохранительная система всё же может продолжить разбирательство в связи с инцидентом.

Несколько дней назад Рид был задержан в связи с обвинениями в домашнем насилии по отношению к жене. Позже баскетболист был освобождён под залог.