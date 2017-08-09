Два матча следующего сезона НБА состоятся в Мехико

В декабре 2017 года «Бруклин Нетс» проведёт в столице Мексики два матча. 7 декабря «Нетс» встретятся с «Оклахома-Сити Тандер». А уже 9 декабря будет сыгран матч между «Бруклином» и «Майами Хит». Оба поединка состоятся на стадионе «Арене Сьюдад ди Мехико».

В минувшем регулярном чемпионате в Мексике также было проведено два матча. «Финикс Санз» встретился с «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс».