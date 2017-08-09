Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30638380/
9 августа 2017, 23:59 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Два матча следующего сезона НБА состоятся в Мехико

Руководство НБА санкционировало проведение двух матчей следующего сезона в Мехико, сообщает NBC Sports.

В декабре 2017 года «Бруклин Нетс» проведёт в столице Мексики два матча. 7 декабря «Нетс» встретятся с «Оклахома-Сити Тандер». А уже 9 декабря будет сыгран матч между «Бруклином» и «Майами Хит». Оба поединка состоятся на стадионе «Арене Сьюдад ди Мехико».

В минувшем регулярном чемпионате в Мексике также было проведено два матча. «Финикс Санз» встретился с «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?