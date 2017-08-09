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9 августа 2017, 22:39 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

НБА представила лучшие трёхочковые минувшего сезона

Официальный YouTube-канал НБА опубликовал видео посвящённое лучшим трёхочковым сезона-2016/2017.

Первую тройку лучших трёхочковых попыток сезона заняли представители финалистов сезона — «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Так третье место в активе Леброна Джеймса, попадание которого в матче финальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс» помогло ему стать самым результативным игроком НБА в матчах плей-офф и побить рекорд Майкла Джордана.

Второе место занял защитник «Кливленда» Дерон Уильямс. А первая строчка досталась форварду «Голден Стэйт» Кевину Дюранту и его попаданию в матче финальной серии с «Кливленд Кавальерс».
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