«Юта» представила новую форму

На видном месте формы «Юты» теперь находится надпись «5 For The Fight» вместо привычного логотипа команды, поскольку спонсором клуба стала компания Qualtrics, занимающаяся благотворительностью. Благодаря этому «Джаз» смогут заработать $ 10 млн за три года. Целью сотрудничества является привлечение внимания к глобальной кампании по сбору средств на разработку лекарств для борьбы с раком, в ходе которой все желающие могут пожертвовать на исследования $ 5.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The Note x The Swoosh<br><br>It’s in the details: ➡️ <a href="https://t.co/N7gYFsC0Mj">https://t.co/N7gYFsC0Mj</a> <a href="https://t.co/yCqkkGrgwr">pic.twitter.com/yCqkkGrgwr</a></p>— Utah Jazz (@utahjazz) <a href="https://twitter.com/utahjazz/status/895313791990218752">9 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>