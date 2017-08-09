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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30636409/
9 августа 2017, 18:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Нью-Йорк» подтвердил переход Бизли

«Нью-Йорк Никс» официально объявил о подписании контракта с форвардом Майклом Бизли, в последнее время пребывавшим в статусе свободного агента.

Условия соглашения не разглашаются.

В минувшем сезоне Бизли защищал цвета «Милуоки Бакс». В регулярном чемпионате в его активе 56 поединков, в которых он набирал 9,4 очка и совершал 3,4 подбора в среднем. В плей-офф Майкл сыграл в четырёх матчах, набирая в них 4,3 очка и совершая 2,3 подбора.

Всего же в регулярных чемпионатах второй номер драфта-2008 принял участие в 509 встречах, в которых набирал 12,6 очка, собирал 4,7 подбора и раздавал 1,3 передачи.
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