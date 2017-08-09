«Нью-Йорк» подтвердил переход Бизли
«Нью-Йорк Никс» официально объявил о подписании контракта с форвардом Майклом Бизли, в последнее время пребывавшим в статусе свободного агента.
Условия соглашения не разглашаются.
В минувшем сезоне Бизли защищал цвета «Милуоки Бакс». В регулярном чемпионате в его активе 56 поединков, в которых он набирал 9,4 очка и совершал 3,4 подбора в среднем. В
Всего же в регулярных чемпионатах второй номер драфта-2008 принял участие в 509 встречах, в которых набирал 12,6 очка, собирал 4,7 подбора и раздавал 1,3 передачи.
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