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9 августа 2017, 11:01 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

НБА сообщила клубам лиги об изменениях в календаре

НБА уведомила клубы лиги об изменениях в календаре, сделанных перед сезоном-2017/18.

<span class=error>НБА</span> уведомила клубы лиги об изменениях в календаре сделанных перед сезоном-2017/18. Увеличить
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Как пишет ESPN, новые коррективы направлены на уменьшение стресса от перелётов и увеличение отдыха. НБА надеется, что это поможет сократить количество матчей, в которых клубы будут предоставлять отдых своим основным игрокам.

Сообщается, что лига исключила отрезки, когда команды проводили по четыре встречи за пять дней и 18 игр за 30 дней. Кроме того, было сокращено количество двух матчей за два дня с 16,3 до 14,9 в среднем для одного клуба. Также НБА увеличила количество игр в выходные дни с 549 до 568.
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