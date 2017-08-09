НБА сообщила клубам лиги об изменениях в календаре

Как пишет ESPN, новые коррективы направлены на уменьшение стресса от перелётов и увеличение отдыха. НБА надеется, что это поможет сократить количество матчей, в которых клубы будут предоставлять отдых своим основным игрокам.



Сообщается, что лига исключила отрезки, когда команды проводили по четыре встречи за пять дней и 18 игр за 30 дней. Кроме того, было сокращено количество двух матчей за два дня с 16,3 до 14,9 в среднем для одного клуба. Также НБА увеличила количество игр в выходные дни с 549 до 568.