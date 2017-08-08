Семикратный чемпион НБА Роберт Орри подрался на детском турнире
ТАСС, 8 августа. Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Роберт Орри подрался с незнакомцем на детском турнире, в котором принимал участие его сын. Об этом сообщает портал TMZ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мужчина, спровоцировавший драку, поддерживал команду, против которой играл сын Орри. «Этот мужчина задирался весь матч, — сказал чемпион НБА. — Он толкнул меня, но я родом оттуда, где могут постоять за себя».
46-летний Орри является семикратным чемпионом НБА (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2005, 2007). Американец провел 1107 матчей в НБА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter