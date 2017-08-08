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8 августа 2017, 19:31 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри подрался на детском турнире

ТАСС, 8 августа. Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Роберт Орри подрался с незнакомцем на детском турнире, в котором принимал участие его сын. Об этом сообщает портал TMZ.

Мужчина спровоцировавший драку поддерживал команду против которой играл сын Орри. Увеличить
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Мужчина, спровоцировавший драку, поддерживал команду, против которой играл сын Орри. «Этот мужчина задирался весь матч, — сказал чемпион НБА. — Он толкнул меня, но я родом оттуда, где могут постоять за себя».

46-летний Орри является семикратным чемпионом НБА (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2005, 2007). Американец провел 1107 матчей в НБА.
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