Двукратный чемпион НБА сыграл против многоруких корейцев и гигантских кукол
Двукратный победитель чемпионата НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорс» Стефен Карри вместе со своим братом Сетом, выступающим за «Даллас Маверикс», принял участие в телешоу Infinite Challenge, выходящем на южнокорейском канале MBC. Видеозапизь передачи размещена в
YouTube-аккаунте MBC.
В рамках программы профессиональные баскетболисты провели матч против местных комиков, актеров и бывших спортсменов. Чтобы одержать победу над американцами, корейцы выставили у своего кольца гигантских надувных кукол, блокирующих броски. Также соперники братьев Карри надели рюкзаки, которые трансформировались в устройства с множеством рук за спиной для прерывания пасов. Кроме того, кольцо, которое обороняли баскетболисты из НБА, было гораздо больше,
Несмотря на все уловки местной команды, американцы в итоге одержали победу.
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