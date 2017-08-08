«Нью-Йорк» подписал двухлетний контракт с Бэйкером

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что стороны договорились о двухлетнем соглашении с опцией игрока на второй год, по которому 24-летний защитник будет зарабатывать $ 8,9 млн.



Минувший сезон Бэйкер провёл в составе «Никс». В 52 матчах его средние показатели составили 4,1 очка, 1,9 подбора и 2,1 передачи за игру.