Гриффин: Джеймс не собирается в генменеджеры или тренеры

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Его слова приводит USA Today.



«Хочу прояснить, он не хочет быть тренером, он не хочет быть генеральным менеджером. Этого парня интересуют только чемпионские титулы. Постоянно быть игроком уровня MVP — это само по себе работа. Я думаю, это больше восприятие, чем реальность», — сказал Гриффин.