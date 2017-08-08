Гриффин: Джеймс не собирается в генменеджеры или тренеры
Бывший генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Дэвид Гриффин рассказал о роли форварда Леброна Джеймса в трансферной политике команды и его участии в подписании контрактов с игроками.
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Его слова приводит USA Today.
«Хочу прояснить, он не хочет быть тренером, он не хочет быть генеральным менеджером. Этого парня интересуют только чемпионские титулы. Постоянно быть игроком уровня MVP — это само по себе работа. Я думаю, это больше восприятие, чем реальность», — сказал Гриффин.
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