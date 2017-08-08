Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30617468/
8 августа 2017, 9:53 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Гриффин: Джеймс не собирается в генменеджеры или тренеры

Бывший генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Дэвид Гриффин рассказал о роли форварда Леброна Джеймса в трансферной политике команды и его участии в подписании контрактов с игроками.

Бывший генеральный менеджер Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Дэвид</span> <span class=error>Гриффин</span> рассказал о роли форварда <span class=error>Леброна</span> Джеймса в трансферной политике команды и его участии в подписании контрактов с игроками. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Его слова приводит USA Today.

«Хочу прояснить, он не хочет быть тренером, он не хочет быть генеральным менеджером. Этого парня интересуют только чемпионские титулы. Постоянно быть игроком уровня MVP — это само по себе работа. Я думаю, это больше восприятие, чем реальность», — сказал Гриффин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Риверс потерял должность президента «Клипперс» по баскетбольным операциям

Риверс потерял должность президента «Клипперс» по баскетбольным операциям

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс отныне сосредоточится на работе наставника команды. Ранее специалист также входил во фронт-офис клуба, занимая должность президента по баскетбольным операциям.
Еще 7 новостей  Все новости

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?

Быстров стал игроком «Тосно»

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?