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7 августа 2017, 14:10 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Шакил О’Нил реализовал бросок, сидя на скамейке

Бывший игрок НБА Шакил О’Нил реализовал бросок, сидя на скамейке в первом ряду зрительской трибуны.

«Здесь меня называют Стивен Харден. Я зарабатываю столько же, сколько Стивен Карри и Джеймс Харден», — написал О’Нил на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, что Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В НБА О’Нил выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс», и «Бостон Селтикс».
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