Центровой «Голден Стэйт» Пачулия привез в Тбилиси кубок чемпионов НБА
ТБИЛИСИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Грузинский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» Заза Пачулия в воскресенье вечером привез в Тбилиси кубок, вручаемый чемпионам лиги. В международном аэропорту им. Руставели Пачулию и представителей клуба встречали более тысячи поклонников баскетбола.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В финале
Через час после прилета 33-летний Пачулия провел
Он также заявил, что после завершения спортивной карьеры «не намерен заниматься политической деятельностью». «Баскетбол — это моя жизнь, я еще долго собираюсь играть. До меня тоже дошли сообщения о том, что после завершения карьеры я якобы намерен заняться политической деятельностью, но могу прямо заявить, что не собираюсь заниматься политикой», — подчеркнул капитан сборной Грузии.
В понедельник, 7 августа, Пачулию примет президент страны Георгий Маргвелашвили, который вручит баскетболисту орден Чести. А уже во вторник он присоединится к сборной Грузии, которая продолжает подготовку к стартующему в конце августа чемпионату Европы. Ее соперниками по групповому этапу будут сборные Израиля, Италии, Германии, Литвы и Украины.
«На Евробаскете будем бороться за медали»
По словам Пачулии, национальная команда намерена бороться на Евробаскете за попадание на пьедестал почета. «В сборной Грузии много опытных и талантливых игроков, на этот раз мы будем ставить своей целью не только успешный выход из группы, но и борьбу за выход в полуфинал и за медали. Это очень сложно, но мы будем бороться за достижение этой цели», — подчеркнул он.
Профессиональную карьеру центровой начал в Турции, где в 1999—2003 годах играл за «Улкер». С сезона-2003/04 выступает в НБА, где, помимо «Голден Стэйт», играл за «Орландо», «Милуоки», «Атланту» и «Даллас».
Ранее в клубах НБА выступали грузинские баскетболисты Владимир Степания (1998−2004) и Ника Цкитишвили (2002−2006). Два сезона (2012/13, 2013/14) за океаном провел Торнике Шенгелия, в настоящее время играющий за испанскую «Басконию».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter