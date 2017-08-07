Центровой «Голден Стэйт» Пачулия привез в Тбилиси кубок чемпионов НБА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финале плей-офф НБА сезона-2016/17 «Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» со счетом 4−1 в серии. Пачулия стал первым грузинским баскетболистом, выигравшим чемпионат НБА.

Через час после прилета 33-летний Пачулия провел пресс-конференцию и презентацию трофея. «Минувший сезон в “Голден Стэйт” был самым удачным — я стал чемпионом НБА. В следующем сезоне я продолжу играть за “Уорриорз” — команду, которая намерена бороться за звание чемпиона НБА 2018 года», — отметил грузинский центровой.

Он также заявил, что после завершения спортивной карьеры «не намерен заниматься политической деятельностью». «Баскетбол — это моя жизнь, я еще долго собираюсь играть. До меня тоже дошли сообщения о том, что после завершения карьеры я якобы намерен заняться политической деятельностью, но могу прямо заявить, что не собираюсь заниматься политикой», — подчеркнул капитан сборной Грузии.

В понедельник, 7 августа, Пачулию примет президент страны Георгий Маргвелашвили, который вручит баскетболисту орден Чести. А уже во вторник он присоединится к сборной Грузии, которая продолжает подготовку к стартующему в конце августа чемпионату Европы. Ее соперниками по групповому этапу будут сборные Израиля, Италии, Германии, Литвы и Украины.

«На Евробаскете будем бороться за медали»

По словам Пачулии, национальная команда намерена бороться на Евробаскете за попадание на пьедестал почета. «В сборной Грузии много опытных и талантливых игроков, на этот раз мы будем ставить своей целью не только успешный выход из группы, но и борьбу за выход в полуфинал и за медали. Это очень сложно, но мы будем бороться за достижение этой цели», — подчеркнул он.

Профессиональную карьеру центровой начал в Турции, где в 1999—2003 годах играл за «Улкер». С сезона-2003/04 выступает в НБА, где, помимо «Голден Стэйт», играл за «Орландо», «Милуоки», «Атланту» и «Даллас».

Ранее в клубах НБА выступали грузинские баскетболисты Владимир Степания (1998−2004) и Ника Цкитишвили (2002−2006). Два сезона (2012/13, 2013/14) за океаном провел Торнике Шенгелия, в настоящее время играющий за испанскую «Басконию».