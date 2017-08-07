Вице-президент крупной китайской компании интересуется покупкой «Бруклина» из НБА

По данным издания, Прохоров рассчитывает продать контрольный пакет акций «Бруклина» за 2 миллиарда долларов. New York Post утверждает, что Цай заинтересован в покупке клуба, однако представители бизнесмена опровергают эту информацию.

По сведениям New York Post, владельцы рассчитывают найти инвестора из Китая. Ранее сообщалось, что исполнительный вице-президент клуба Майк Заводски посетил Китай, где провел серию встреч.

«Бруклин» по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2016/17 занял последнее место в сводной таблице НБА, в 82 матчах команда одержала 20 побед.