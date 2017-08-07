Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30604458/
7 августа 2017, 9:06 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Вице-президент крупной китайской компании интересуется покупкой «Бруклина» из НБА

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Вице-президент крупной компании, работающей в сфере интернет-коммерции, Джо Цай проявляет интерес к приобретению клуба НБА «Бруклин Нетс», которым владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров, утверждает New York Post.

По данным издания, Прохоров рассчитывает продать контрольный пакет акций «Бруклина» за 2 миллиарда долларов. New York Post утверждает, что Цай заинтересован в покупке клуба, однако представители бизнесмена опровергают эту информацию.

По сведениям New York Post, владельцы рассчитывают найти инвестора из Китая. Ранее сообщалось, что исполнительный вице-президент клуба Майк Заводски посетил Китай, где провел серию встреч.

«Бруклин» по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2016/17 занял последнее место в сводной таблице НБА, в 82 матчах команда одержала 20 побед.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
4 августа

Губа не дура: супруга эквадорского полузащитника «Зенита»

Страны, проголосовавшие за возвращение России в легкую атлетику

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»