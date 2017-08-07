Вице-президент крупной китайской компании интересуется покупкой «Бруклина» из НБА
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт. Вице-президент крупной компании, работающей в сфере интернет-коммерции, Джо Цай проявляет интерес к приобретению клуба НБА «Бруклин Нетс», которым владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров, утверждает New York Post.
По данным издания, Прохоров рассчитывает продать контрольный пакет акций «Бруклина» за 2 миллиарда долларов. New York Post утверждает, что Цай заинтересован в покупке клуба, однако представители бизнесмена опровергают эту информацию.
По сведениям New York Post, владельцы рассчитывают найти инвестора из Китая. Ранее сообщалось, что исполнительный
«Бруклин» по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2016/17 занял последнее место в сводной таблице НБА, в 82 матчах команда одержала 20 побед.
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