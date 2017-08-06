СМИ: Прохоров рассчитывает продать клуб НБА «Бруклин» за $2 млрд
ТАСС, 6 августа. Российский бизнесмен Михаил Прохоров рассчитывает продать контрольный пакет акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» за $2 млрд. Об этом сообщает газета New York Post.
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Ранее сообщалось, что владелец «Бруклина» принял решение расстаться с контрольным пакетом акций после неудачной попытки продажи миноритарного пакета акций. Однако позднее другое издание Nets Daily опровергло данную информацию — согласно данным портала, Прохоров
Тем не менее, New York Post отмечает, что Прохоров рассчитывает получить от сделки с продажей контрольного пакета акций клуба $2 млрд. По информации газеты, интерес к приобретению «Бруклина» уже выразили ряд потенциальных покупателей.
В 2010 году Прохоров заплатил $223 млн за 80% акций «Нью-Джерси Нетс» и 45% акций его арены. В 2012 году команда переехала в
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