СМИ: Прохоров рассчитывает продать клуб НБА «Бруклин» за $2 млрд

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Ранее сообщалось, что владелец «Бруклина» принял решение расстаться с контрольным пакетом акций после неудачной попытки продажи миноритарного пакета акций. Однако позднее другое издание Nets Daily опровергло данную информацию — согласно данным портала, Прохоров по-прежнему планирует только продажу миноритарного пакета.

Тем не менее, New York Post отмечает, что Прохоров рассчитывает получить от сделки с продажей контрольного пакета акций клуба $2 млрд. По информации газеты, интерес к приобретению «Бруклина» уже выразили ряд потенциальных покупателей.