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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30601577/
6 августа 2017, 16:28 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Игрок клуба НБА «Клиппперс» Рид арестован по обвинению в домашнем насилии

ТАСС, 6 августа. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Уилли Рид арестован в Майами по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает газета Miami Herald.

Подробности совершенных форвардом правонарушений не уточняются. Увеличить
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Издание отмечает, что 27-летний баскетболист был арестован в 7:30 утра по местному времени и до сих пор находится в участке. Подробности совершенных форвардом правонарушений не уточняются.

Рид перешел в «Клипперс» в 2017 году, прошлый сезон он провел в составе другой команды НБА «Майами», за которую сыграл 71 встречу в регулярном чемпионате и набирал в среднем по 5,3 очка.
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