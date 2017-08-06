Игрок клуба НБА «Клиппперс» Рид арестован по обвинению в домашнем насилии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Издание отмечает, что 27-летний баскетболист был арестован в 7:30 утра по местному времени и до сих пор находится в участке. Подробности совершенных форвардом правонарушений не уточняются.

Рид перешел в «Клипперс» в 2017 году, прошлый сезон он провел в составе другой команды НБА «Майами», за которую сыграл 71 встречу в регулярном чемпионате и набирал в среднем по 5,3 очка.