Лето-2018 в НБА. «Ядерная» зима близко

Минувшее межсезонье на рынке свободных агентов выдалось безумно расточительным. Год спустя произошла коррекция. И после диких растрат 2016-го, обусловленных небывалым скачком потолка зарплат, лига стала готовиться к гораздо более суровому будущему. Уже сейчас организации потратили значительно меньше средств по сравнению с прошлым годом.

Затишье после бури

Тогда общая сумма подписанных соглашений достигла $ 5 млрд при увеличении потолка зарплат с $ 70 млн до $ 94 млн. Таким образом, за год НБА преодолела финансовую дистанцию, которую раньше покрывала за 10 лет. В июле 2016 года сразу у 27 организаций были свободные средства в платёжных ведомостях. Из трёх остальных «Кливленд» всё равно заключил максимальный контракт с Леброном Джеймсом, «Торонто» — близкий к максимальному с Демаром Дерозаном, и только «Клипперс» обошлись продлением соглашений с ключевыми резервистами.

Сейчас со свободными средствами в ведомостях на рынок вышли только 14 организаций, а потрачено было лишь $ 3 млрд. Причем сюда входят и 170-миллионные сделки Джеймса Хардена и Джона Уолла, которые свободными агентами не являлись, а также восемь продлений с новичками, оформленных ещё в начале сезона. Только 22 игрока были подписаны на свободные средства, а год назад таких было целых 60.

Согласно предварительным прогнозам на межсезонье-2018, подписывать свободных агентов смогут только девять организаций, а вот платить налог на роскошь станут десять. Популярный среди экспертов термин «ядерная зима» в отношении следующего лета в лиге звучит чересчур апокалиптично. Но очевидно, что тенденция коррекции рынка в сторону экономии продолжится. А особенно тяжело придётся среднему классу игроков. При этом многие баскетболисты не понимают причин таких изменений, а крайними, вероятно, окажутся их агенты. Сейчас они уже предвидят проблемы и возможные увольнения, пеняя на профсоюз игроков, который не захотел сделать рост потолка зарплат более плавным. В результате год назад звёзды получили гигантские контракты, а кроме них перепало и остальным. Ярким примером этого стал четырёхлетний договор на $ 64 млн Тимофея Мозгова с «Лейкерс». В результате баскетболисты получили ложную надежду на радужное будущее, но подобного аттракциона невиданной щедрости в НБА уже не будет никогда. Этим летом на запросы элиты денег снова хватило, но после этого осталось совсем немного.

Одним из следствий прошлогоднего взлёта финансовых возможностей стала способность «Голден Стэйт» дать максимальный контракт Кевину Дюранту. В итоге, «Уорриорз» превратились в суперкоманду, легко взявшую титул. А, кроме того, серьёзно уменьшили мотивацию для остальных тратиться на свободных агентов. Ведь если реальных шансов бороться за чемпионство нет, то зачем выбрасывать деньги на ветер? Уж лучше сделать ставку на молодежь, которая выйдет на пик как раз к закату нынешнего «Голден Стэйт».

Поэтому летом 2017 года действительно востребованными оказались только звёзды и ролевые игроки для сильных команд. Остальным же приходится туго. Хорошо платить только за место в составе им никто не собирается.

Экономия — залог успеха

Организации, которые этим летом сделали ставку на будущее, а не на настоящее, возможно, выиграют через год. Команды, находящиеся в стадии перестройки со свободными средствами, выйдут на впечатляющий набор свободных агентов в то время как остальные будут скорее беспокоиться о том, чтобы избежать налога на роскошь. Одним из апологетов такой дальновидности являются «Лейкерс». Именно они в следующее межсезонье войдут в список основных охотников за Леброном Джеймсом, Кевином Дюрантом (он снова формально станет свободным агентом), Крисом Полом, Полом Джорджем, Расселлом Уэстбруком, Демаркусом Казинсом, Деандре Джорданом и Айзеей Томасом. Обладая $ 30 млн под потолком зарплат, Мэджик Джонсон и Роб Пелинка смогут с помощью обменов и расторжения контрактов подписать максимальные соглашения сразу с двумя суперзвёздами. Компанию калифорнийцам в агрессивном поведении на рынке составят «Чикаго» ($ 50 млн свободных средств в межсезонье-2018 по состоянию на данный момент), «Филадельфия» ($ 40 млн) и «Атланта» ($ 40 млн).

На другом полюсе — полной безнадёжности — окажутся закоренелые середняки вроде «Детройта», «Денвера», «Портленда», «Вашингтона» и «Нью-Орлеана» (в случае ухода Казинса). Они вплотную приблизятся к порогу налога на роскошь вместе с «Голден Стэйт», «Кливлендом», «Хьюстоном» и «Бостоном», но при этом вряд ли будут претендовать на что-то большее, чем второй раунд плей-офф. Статус «Оклахома-Сити» будет зависеть то того, удастся ли ему удержать Уэстбрука и Джорджа.



Опасения попасть в зону налога на роскошь вынуждают некоторые организации сокращать расходы на зарплаты путём обменов и отчислений. Образцом подобной тактики является «Портленд». «Трэйл Блэйзерс» были слишком щедры в минувшее межсезонье, а сейчас обменяли Аллена Крэбба в «Бруклин» на Эндрю Николсона, с которым тут же расторгли договор. И Крэбб, и Николсон подписали свои долгосрочные контракты именно год назад.