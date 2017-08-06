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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30600687/
6 августа 2017, 13:47 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Бруклин» подписал контракты с Дойлом и Сенглином

Клуб НБА «Бруклин Нетс» на своём официальном сайте объявил о подписании контрактов с защитниками Милтоном Дойлом и Джереми Сенглином.

В соответствии с политикой клуба, условия сделок не разглашаются.

Дойл и Сенглин выступали за «Нетс» в летней лиге НБА, проходившей в Лас-Вегасе.

Дойл присоединился к «Бруклину» после четырёх сезонов, проведённых в команде университета Чикаго, за который он отыграл в общей сложности 121 матч (98 в стартовой пятёрке), со средними показателями за игру в 13,3 очка, 4,2 подбора и 3,8 передачи.

Сенглин провёл четыре сезона в команде университета Уэбер, в составе которой сыграл в 124 матчах (123 в стартовой пятёрке) со средними показателями за игру в 16,7 очка, 3,2 подбора и 2,8 передачи.
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