«Бруклин» подписал контракты с Дойлом и Сенглином

В соответствии с политикой клуба, условия сделок не разглашаются.



Дойл и Сенглин выступали за «Нетс» в летней лиге НБА, проходившей в Лас-Вегасе.



Дойл присоединился к «Бруклину» после четырёх сезонов, проведённых в команде университета Чикаго, за который он отыграл в общей сложности 121 матч (98 в стартовой пятёрке), со средними показателями за игру в 13,3 очка, 4,2 подбора и 3,8 передачи.



Сенглин провёл четыре сезона в команде университета Уэбер, в составе которой сыграл в 124 матчах (123 в стартовой пятёрке) со средними показателями за игру в 16,7 очка, 3,2 подбора и 2,8 передачи.