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5 августа 2017, 13:23 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Лейкерс» подписали контракт с Вандером Блю

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» подписал контракт с защитником Вандером Блю, который был признан самым ценным игроком по итогам минувшего сезона в лиге развития, сообщает AP.

Выступая в летней лиге НБА за «Лейкерс», Блю набирал в среднем за игру 15,0 очка, а также совершал 3,8 подбора и 3,0 передачи.

В лиге развития Блю выступал за «Саус Бэй Лейкерс», где его средние показатели за матч составляли 24,8 очка, 5,1 подбора, 3,0 передач и 1,6 перехвата за матч. Он стал лидером команды по набранным очкам как из игры, так и в штрафных бросках.
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