Риверс потерял должность президента «Клипперс» по баскетбольным операциям

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По информации ESPN Риверс по-прежнему будет влиять на кадровые и другие важные вопросы, но при этом будет тесно сотрудничать с вице-президентом Лоуренсом Фрэнком. Этот тандем в свою очередь будет подчиняться непосредственно владельцу команды — Стиву Балмеру.