Риверс потерял должность президента «Клипперс» по баскетбольным операциям
Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс отныне сосредоточится на работе наставника команды. Ранее специалист также входил во
фронт-офис клуба, занимая должность президента по баскетбольным операциям.
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По информации ESPN Риверс
55-летний Риверс занимает должность главного тренера калифорнийского клуба с 2013 года. За четыре сезона он четырежды выводил команду в
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