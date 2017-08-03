Татуированный синоптик-скряга. 24 неизвестных факта о Кевине Дюранте

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После завоевания первого чемпионского титула и звания MVP финальной серии плей-офф в минувшем сезоне популярность Кевина Дюранта достигла высшей точки. При этом он никогда особенно не заботился о собственном пиаре, и многие факты из его жизни до сих пор неизвестны широкой публике.

Реальный рост больше официально заявленного

Среди близких знакомых Дюранта всегда пользовались популярностью шутки о том, что он скрывает свой реальный рост. Но в прошлом году Кевин наконец признался: «Поскольку я очень люблю прессу, то скажу, что мой рост без обуви составляет около 211 см. Так что в кроссовках у меня будет 213 см. Мне нравится подшучивать над людьми. Они так часто задают вопросы, что хочется немного поиздеваться».

Хобби № 1 — фотография

Однажды Дюрант выложил на портал The Players Tribune свой фоторепортаж с Супербоула в Сан-Франциско.

Взял номер 35 в честь первого тренера Чарльза Крэйга

Крэйг, которого Кевин называл Большой Чак, был убит в возрасте 35 лет. Дюрант начал играть под 35-м номером в команде университета Техаса.

Покачивание плечами перед исполнением штрафных помогает расслабиться

Форвард начал использовать это движение во время дебютного сезона в НБА за «Сиэтл», в первую очередь из-за того что нервничал. Он не реализовал несколько штрафных и стал напрягаться при их исполнении. Поэтому Кевин сказал себе, что нужно как-то расслабиться. Он стал слегка двигать плечами из стороны в сторону, и это сработало. Возможно, поэтому Дюрант был точен в 88% попытках с линии за карьеру.

Страсть к татуировкам

Но не все из них видны. Однажды их назвали «бизнес-тату», поскольку форвард избегал делать их на открытых участках тела. Зато они покрывают его живот, спину, а теперь и ноги. У Кевина есть изображения музыкантов Рика Джеймса и Тупака Шакура на ногах, надпись «Мэрилэнд» поперёк спины, логотип бейсбольной команды «Вашингтон Нэшнлз», небольшой треугольник на запястье, символизирующий дружбу с менеджером Чарли Беллом и деловым партнёром Ричем Клеймэном, а также цитата из Библии на спине. Первоначально в ней была допущена грамматическая ошибка, но она уже исправлена.

Признанный мастер концовок

Дюрант немного подзабыл об этом навыке с тех пор, как присоединился к любителю бросков со своей половины — Стивену Карри. Форвард частенько любит выпускать мяч из рук под самую сирену. Сам он так рассказывал о механизме принятия решения в подобных ситуациях: «Многое зависит от процента реализации. Если в первой четверти я попал 4 из 4, то наверняка брошу. Если к третьей четверти точен в 10 из 16 попыток, то могу попытаться. Но когда к заключительному периоду отправил в цель только 8 из 19 атак, то дождусь сирены и выполню бросок после неё».

Речь после вручения приза MVP стала импровизацией

У Кевина была шпаргалка, написанная на салфетке. Там перечислялись партнёры и их достоинства. Но Дюрант как-то очень быстро проговорил эту часть, а дальше выступал на эмоциях и явно без подготовки. Зато речь понравилась даже далёким от спорта людям.

Учился в трёх школах

В школьные годы юный Кевин совершил путешествие по маршруту Форт Вашингтон — Маус оф Уилсон — Роквилл. Выходит, он уже в детстве привык менять команды.

Любит видеоигры

Форвард претендует на звание эксперта по NBA2K и FIFA. Навыки были развиты ещё в первые годы в «Оклахома-Сити», когда он играл с детьми, жившими по соседству.

Любит сочинять музыку

Публике известно о загадочном треке, записанном вместе с Леброном Джейсом, но нигде не опубликованном. Однако помимо этого в активе Дюранта есть ещё немало песен, включая совместную работу с рэпером Privilege.

Жмёт 85 кг

Когда Кевин не смог поднять такой вес на преддрафтовом просмотре в 2007 году, этот факт активно обсуждался в прессе. Но сейчас ему по силам чуть больше.

Болеет за команду по американскому футболу «Вашингтон Редскинс»

Форвард часто спорит с друзьями и партнёрами, отстаивая свою привязанность к этому клубу. У него была как минимум одна пара фирменных носков «Редскинс», которые он так часто надевал после матчей, что протёр до дыр.

Немного скряга

Дюрант не покупает много одежды. У него нет коллекции автомобилей. В 2010 году он даже не захотел заплатить за доступ в ESPN Insider, попросив у знакомых логин и пароль через «Твиттер».

Помешан на баскетболе

В начале карьеры в «Тандер» сотрудникам организации приходилось буквально выгонять Кевина из тренировочного зала и запирать дверь туда на замок, чтобы он всё-таки ушёл домой отдохнуть. В последнее время он стал уделять больше внимания другим хобби, но долго прожить без мяча всё равно не может.

Есть бульдог по имени Зо

Форвард познакомил публику с ним через «Фейсбук» три года назад.

Любит кататься на мотоциклах

Прошлым летом после собеседований с претендовавшими на него организациями Дюрант поехал на мотопрогулку, чтобы отвлечься от размышлений о своём будущем утром в день, когда объявил о решении перейти в «Голден Стэйт».

Нередко ездит на микроавтобусе

Микроавтобус основательно тюнингован символикой команды университета Техаса, но это стандартная модель GMC.

Следит за СМИ

Кевин не отказывает себе в просмотре передачи First Take на канале ESPN. Ему нравится читать статьи, следить за слухами и новостями. Он не просто играет в баскетбол. Он интересуется всем, что связано с НБА.

Активно ведёт социальные сети

Форвард регулярно участвует в дискуссиях в «Твиттере». Он признаёт, что одним из его недостатков является восприимчивость к негативным высказываниям. Дюрант утверждает, что это ему не мешает. Но в прошлом году он был вынужден удалить и публичный, и закрытый микроблоги в «Инстаграме» после серии критических стрел в его адрес.

Не любит прозвища

На протяжении длительного времени Кевину пытались придумать громкое прозвище. Были варианты Худой Убийца и Дюрантула. Но ему самому было наплевать. Однажды он сказал, что ему нравится прозвище Слуга, но это была лишь шутка. Когда заходит речь на эту тему форвард отвечает: «Я просто Кей Ди».

В школе играл в одной команде с Майклом Бизли, Таем Лоусоном и Грейвисом Васкесом

Но своим лучшим партнёром считает Ройала Айви, бывшего игрока, а ныне ассистента в «Оклахома-Сити». Хотя в другой раз Дюрант назвал любимым партнёром центрового Кендрика Перкинса.

В детстве хотел стать синоптиком

Интерес к метеорологии возник в детстве и остаётся до сих пор. В его фирменной линии кроссовок используется стилизованное изображение доплеровского радара, применяющегося в метеорологии, и девиз «доверяй синоптикам».

Хочет стать музыкальным продюсером после окончания карьеры

По крайней мере форвард заявлял об этом несколько лет назад. Но его интересы частенько меняются.

Говорит, что не может удержать баскетбольный мяч в одной руке

Речь идёт о мяче стандарта НБА, который немного толще того, которым играют в школах и NCAA. «Не могу его удержать и всё. И ничего с этим не поделать».